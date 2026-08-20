Un estudio belga halla en el test prenatal una vía para prever riesgos autoinmunes

El NIPT es una prueba que, mediante tan solo un análisis de sangre materna, detecta fragmentos de ADN fetal libre circulante para identificar anomalías cromosómicas en el feto, como el síndrome de Down, sin necesidad de recurrir a técnicas invasivas como la amniocentesis.

En vez de analizar el código genético, los científicos analizaron el "fragmentoma": los patrones físicos, la longitud y el origen biológico de los fragmentos sueltos de ADN libre que circulan en la sangre de la embarazada.

El estudio permitió predecir, con una tasa fija de falsos positivos del 10 %, entre un 38 % y un 90 % de los casos de complicaciones en pacientes con distintos tipos de enfermedad autoinmune, según la dolencia.

El sistema funcionó incluso en pacientes cuya enfermedad estaba clínicamente inactiva y fue validado con éxito en una cohorte independiente de un centro externo, dijeron los autores.

"Gracias a esta investigación sabemos con certeza que, a partir de la misma muestra de sangre del NIPT, también podemos extraer información importante para predecir complicaciones del embarazo", explicó el genetista Joris Vermeesch, autor principal del estudio, en un comunicado.

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"Los médicos pueden así intervenir más rápido: por ejemplo, iniciar a tiempo una dosis baja de aspirina para frenar la preeclampsia (una forma de hipertensión gestacional), administrar una terapia dirigida o derivar a la paciente a un hospital universitario especializado", añadió.

Las mujeres con enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, la psoriasis o la enfermedad de Crohn tienen un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo, incluidas la preeclampsia o el parto prematuro, indicó el centro médico.

En Bélgica, un 10 % de las embarazadas padece una enfermedad autoinmune, agrega la institución, y entre el 1 % y el 5 % requiere un seguimiento más estrecho, aunque hasta ahora los médicos no podían predecir estas complicaciones de antemano, ya que al inicio de la gestación no hay síntomas ni se detectan en los análisis de sangre convencionales.

El Centro de Genética Humana de Lovaina, asociado al centro médico, fue una de las instituciones que impulsó la introducción y la financiación pública (el reembolso por parte de la seguridad social) del NIPT en Bélgica. Los investigadores consideran este hallazgo un paso hacia lo que la universidad denomina "NIPT 2.0".

Aunque la técnica todavía no se aplica en la práctica clínica, el centro sanitario trabaja para convertir este método en un test hospitalario en un plazo de entre dos y tres años.