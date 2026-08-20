Von der Leyen dice que Rusia ataca a civiles en Ucrania porque está perdiendo la guerra

"Rusia está perdiendo la guerra que inició. Y está respondiendo con ataques a civiles e infraestructura civil. Estamos trabajando con los Estados miembros y nuestros socios para apoyar las capacidades antibalísticas de Ucrania. Para que Ucrania tenga los medios para prevenir la pérdida de vidas. Es la prioridad más urgente", dijo Von der Leyen en una red social.

Rusia lanzó anoche un número no especificado de misiles balísticos contra territorio ucraniano, así como otros 46 misiles de diverso tipo, además de 168 drones, en un ataque combinado masivo que sólo en Kiev, principal objetivo, causó al menos doce muertos y 34 heridos.

Según indicó la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram, Rusia atacó la región de Kiev desde las 18.00 horas del miércoles con misiles Onyx, Zircon, Iskander-M y S-400, que alcanzan su objetivo siguiendo una trayectoria balística, desde las regiones rusas de Kursk, Rostov y Briansk, sin especificar su número.

Las fueras rusas lanzaron, además, 36 misiles de crucero/aéreos Kh-101/Iskander-K/Kh-59 desde el espacio aéreo de las regiones rusas de Vólogda, Kursk y Bélgorod, ocho misiles de crucero Kalibr desde Novorossíisk, y dos misiles de crucero Banderol S8000.

Emplearon asimismo 168 aparatos aéreos no tripulados Shahed -casi la mitad de ellos a reacción-, Gerbera y drones réplica Parodia lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Mílerovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk, desde territorio ocupado de Donetsk y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.