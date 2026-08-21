Saldo de muertos por inundaciones en el sur de China asciende a 159

El tifón Maysak causó estragos en julio en varias zonas de la región china de Guangxi, con lluvias torrenciales y graves desbordamientos. En ese momento, la prensa estatal reportó 39 fallecidos.

Sin embargo, hasta este viernes, el desastre ha “causado 159 muertes y 10 personas desaparecidas”, informó la cadena oficial CCTV.

La estación televisiva no dio detalles sobre por qué el balance actualizado de víctimas se anunció solo seis semanas después de que ocurrieran las inundaciones.

Lea más: Inundaciones por tifón Maysak en China causan fuga de 900 serpientes, algunas venenosas

“Los reporteros se enteraron, a través de reuniones separadas celebradas en Nanning y Guigang, en Guangxi, sobre la recuperación y reconstrucción tras el desastre del tifón Maysak (...), que el desastre había afectado a más de 1,65 millones de personas” en las dos ciudades, agregó la CCTV.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Actualmente, ambas zonas han entrado de lleno en la fase de recuperación y reconstrucción tras el desastre”, informó.

Veintiséis de las muertes reportadas en julio estuvieron relacionadas con la ruptura de una presa en el embalse de Liulan, en Guangxi.