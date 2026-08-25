Al menos 27 muertos "por motivos étnicos" a manos de aliados de los paramilitares en Sudán

La Red de Médicos de Sudán dijo en un comunicado que estos ataques tuvieron lugar en las zonas de Al Qardud y Abu Hamama, en el estado meridional de Kordofán del Sur, donde las FAR y el SPLM-N están disputando terreno al Ejército sudanés en un momento en el que buscan consolidar el control de las fronteras sureñas del país africano.

Según la información recabada por los equipos de campo de la ONG, la violencia estalló en medio de un conflicto del SPLM-N con la tribu otoro, oriunda de las montañas de Nuba y que ya se ha enfrentado con el grupo rebelde en los últimos meses por disputas territoriales en esta zona habitada por esta comunidad étnica minoritaria.

Asimismo, indicó que los ataques han provocado "un gran desplazamiento de civiles" que han huido hacia Abu Hitan y Kadugli, la capital de Kordofán del Sur.

"Atacar a civiles desarmados, incluidas mujeres y niños, por motivos étnicos constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario", denunció la Red, que tachó de "inaceptables" las prácticas de represalia dirigidas contra personas por su origen étnico y tribal.

En este sentido, advirtió de que "la continuación de tales violaciones podría convertir el conflicto en Kordofán del Sur en un conflicto étnico generalizado, en el que la población del estado sería la principal víctima y la región podría verse abocada a una catástrofe humanitaria aún mayor".

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Organizaciones internacionales y la propia ONU han documentado y denunciado diferentes "atrocidades" y crímenes de lesa humanidad cometidos por las FAR y el SPLM-N, que también han sido acusados de cometer "limpieza étnica" en Kordofán y en la vecina y vasta región occidental de Darfur, el bastión de los paramilitares en Sudán.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 14 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas.