Arqueólogos chinos y peruanos unirán esfuerzos para estudiar la civilización de Caral

La cuenta oficial de la Red de Arqueología de China en la red social Weibo informó este martes de que la institución china suscribió el acuerdo con la zona arqueológica de Caral, dependiente del Ministerio de Cultura peruano, y con la Facultad de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Según la información difundida, el convenio contempla trabajos de campo, investigaciones de arqueología científica, conservación del patrimonio cultural y formación conjunta de especialistas.

El acuerdo supone la primera participación formal de una institución arqueológica china en trabajos conjuntos de campo en Suramérica, destacó la prensa local.

El proyecto se centrará inicialmente en los restos de la civilización de Caral, considerada una de las más antiguas de América, y posteriormente podría extenderse al estudio de vestigios de la civilización inca.

La publicación señala que el equipo conjunto iniciará trabajos de prospección en zonas como las cuencas de los ríos Chancay y Supe, donde se encuentran algunos de los principales yacimientos asociados a dicha cultura, entre ellos la Ciudad Sagrada de Caral y Áspero.

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La cooperación cultural se suma a los vínculos económicos y diplomáticos entre ambos países, que mantienen una asociación estratégica integral desde 2013. Durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Perú en noviembre de 2024, ambos países reforzaron sus acuerdos de cooperación.

Ese viaje coincidió con la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Lima y con la inauguración virtual del megapuerto de Chancay, una infraestructura construida con participación de capital chino que Pekín presenta como un nuevo punto de conexión entre Asia y América Latina.