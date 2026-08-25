Bisbal versiona la canción pacifista 'Happy Xmas (War Is Over)' de Lennon y Yoko Ono

Bisbal canta esta adaptación al español, que ya había visto la luz en boca de otros artistas como Pedrito Fernández y Ricky Martin en 2013, con el Coro Infantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según el comunicado de la discográfica Universal Music, se ha querido contar con un coro infantil en homenaje a la "esencia de la grabación original", que fue publicada con el Harlem Community Choir de Nueva York.

Fue uno de los temas que Lennon sacó al margen de The Beatles como parte del proyecto Plastic Ono Band con Yoko Ono en protesta por la guerra de Vietnam, precedida de una campaña en 1969 en la que llevaron a marquesinas de varias ciudades importantes el lema "War Is Over! If You Want It!" ("¡La guerra se acaba! ¡Si tú quieres!").

Publicada oficialmente en 1971, posteriormente se convirtió en un clásico navideño que ha conocido reinterpretaciones de otros muchos artistas como Neil Diamond, Diana Ross, Sarah McLachlan, Celine Dion o Miley Cyrus.