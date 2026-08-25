Burnham se 'estrenará' en la ONU en la próxima Asamblea General de septiembre

Será el "estreno" de Burnham en el gran foro de la diplomacia internacional, que este año se celebra entre el 23 y el 28 de septiembre y que será el último ejercicio del actual secretario general de la ONU, António Guterres.

Las fuentes ministeriales no dieron ningún detalle sobre la posible agenda de Burnham en Nueva York, pero los medios británicos dan por hecho que se producirá una entrevista bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump, ya sea en la misma ciudad o en un viaje 'ad hoc' de Burnham a la Casa Blanca en Washington.

Burnham hizo una llamada a Donald Trump el 20 de julio, día en el que tomó posesión como primer ministro y fue uno de los primeros líderes mundiales con los que estableció comunicación.

Pocos días antes Trump había sido preguntado por su opinión de Burnham, y confesó que no lo conocía muy bien pero que había "oído que es extremadamente progresista, extremadamente", lo que en su vocabulario sonaba como una clara crítica.

El Reino Unido siempre ha mantenido lo que llama una "relación privilegiada" con Estados Unidos, que los ha hecho alinearse en los grandes temas de política exterior, pero desde la llegada de Donald Trump a su segundo mandato esa alianza parece más debilitada que nunca.

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Por un lado, Trump no ha ahorrado a Londres la imposición unilateral de sanciones; por otro, ha reaccionado con enfado a la negativa del Reino Unido de prestar sus bases militares para acciones ofensivas contra Irán; y por último, Trump no desperdicia una sola ocasión de criticar la moratoria británica a nuevas exploraciones petroleras en el mar del Norte.