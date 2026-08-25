California reabre la puerta a negociar con Paramount tras suspender la reunión del lunes

Si los ejecutivos de Paramount "quieren tener una conversación adulta, legítima y seria sobre un posible acuerdo, no hay problema (...) pero si quieren jugar, tenemos cosas mejores que hacer", indicó Bonta durante una rueda de prensa en Los Ángeles centrada en temas de seguridad.

Bonta tenía previsto reunirse ayer con los ejecutivos de Paramount, pero suspendió las conversaciones abruptamente tras acusar al conglomerado de medios de haber filtrado a la prensa detalles de una conversación que ambos mantuvieron el pasado viernes.

Por su parte, Paramount negó las acusaciones y se ofreció a sentarse a negociar con el estado de California para acercar posturas tras la demanda antimonopolio presentada por 12 estados liderados por Nueva York y California el pasado julio contra Paramount.

Este encuentro se iba a producir en medio de las presiones ejercidas por el conglomerado de medios para sentarse a negociar, después de que la semana pasada exigiera a los estados demandantes depositar una fianza de 1.900 millones de dólares argumentando pérdidas por el retraso en la fusión.

La dura oposición de los estados a esta fusión radica en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

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A la demanda de los doce estados se suma la del sindicato de guionistas de Hollywood, que también solicitó ante un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para mantener bloqueado el acuerdo.

Tras las presiones, Paramount aceptó retrasar la fusión hasta junio de 2027, a menos que la justicia estadounidense determine la resolución de esta demanda antes de esa fecha.

El juicio antimonopolio se fijó para el 2 de marzo de 2027, lo que supuso un revés para el conglomerado de medios, que había solicitado el inicio del juicio para noviembre argumentando que una demora prolongada pone en riesgo la fusión.