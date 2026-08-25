Canciller cubano critica trato a migrantes de la isla en EEUU tras arresto de dos músicos

Rodríguez, aseveró que los migrantes de la isla suman, además, “la traición de políticos anticubanos que históricamente han manipulado a la emigración con fines políticos” y los acusó de abandonarlos a “su suerte”, tras haberle prometido antes “éxito y protección, ante las feroces políticas de represión antiinmigrante”.

Las declaraciones de Rodríguez tienen lugar a pocos días del arresto por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), de dos músicos cubanos: Degnis Bofill, ganador de un Latin Grammy, y el pianista Andy García Palacios, ambos trasladados a centros de detención.

Bofill fue detenido el 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando regresaba de Nueva York, informó su esposa, Mara Delgado, quien abrió una campaña en internet para recaudar fondos para su liberación y representación legal.

El percusionista cubano, que ganó el Latin Grammy de 2022 en la categoría "Mejor álbum folclórico", llegó a Estados Unidos en 2023 de manera legal y tenía una solicitud de asilo pendiente en el momento de su arresto.

Actualmente se encuentra en el centro de detención para migrantes de Krome, ubicado al oeste de Miami, según medios locales.

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Por su parte, García Palacios permanece en el centro de procesamiento del ICE en Adelanto (California), tras su detención por los agentes de Inmigración el pasado día 15 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

A inicios de agosto, migrantes de Honduras, Cuba y Ecuador acusaron a Estados Unidos de deportarlos a África “a la fuerza” y por sorpresa.

Los migrantes, deportados a la República Centroafricana, y sus familiares en EE.UU. han pedido ayuda a congresistas de Florida para retornar al país norteamericano.

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha elevado el número de arrestos migratorios desde 2025. Solo en julio pasado, más de 51.000 migrantes fueron arrestados por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), la cifra más alta durante el segundo mandato del republicano.

Cuba recibió el pasado viernes un grupo de 127 migrantes deportados por Estados Unidos, "en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales", según informó el Ministerio del Interior (Minint) de la isla.

La Habana y Washington mantienen un convenio bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados de vuelta al país caribeño.

El Ejecutivo de La Habana ha reiterado en varias ocasiones "su compromiso con una migración regular, segura y ordenada", al tiempo que reiteraron "el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país".