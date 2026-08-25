China e India acuerdan avanzar en la disputa fronteriza en pleno deshielo bilateral

Wang y Doval encabezaron este martes la 25.ª reunión de representantes especiales sobre la cuestión fronteriza, en la que ambas partes pactaron "buscar una solución integral, justa, razonable y mutuamente aceptable al problema fronterizo", según un comunicado de la Cancillería china.

Wang afirmó que los dos países deben situar la cuestión fronteriza en una posición "apropiada" dentro de la relación bilateral, al tiempo que celebró que "los intercambios y la cooperación institucionalizados entre los dos países se hayan reanudado gradualmente".

Doval, por su parte, aseguró al comienzo de la reunión que las conversaciones eran especialmente importantes ante la próxima cumbre de los BRICS y destacó que, durante el último año, la relación bilateral ha estado "regresando de forma constante a la normalidad".

India está dispuesta "a gestionar eficazmente las zonas fronterizas" y a "explorar soluciones al problema", declaró el funcionario indio, según la Cancillería china.

El diario indio The New Indian Express señaló esta semana que la reunión se produce ante la posible asistencia de Xi a la cumbre de los BRICS, prevista en Nueva Delhi los días 12 y 13 de septiembre, aunque por ahora no existe confirmación oficial de su viaje.

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De producirse, sería la primera visita del mandatario chino a la India en siete años y abriría la puerta a un nuevo encuentro con el primer ministro indio, Narendra Modi, después de que ambos se reunieran en agosto de 2025 en la ciudad nororiental china de Tianjin durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

China y la India mantienen una disputa territorial a lo largo de su frontera común en el Himalaya, donde un choque militar en junio de 2020 en el valle de Galwan dejó al menos 20 soldados indios y cuatro chinos muertos y provocó la peor crisis bilateral en décadas.

Desde 2024, ambos países han avanzado gradualmente en la normalización de sus relaciones con la recuperación de visados, la reapertura del comercio fronterizo y la reanudación de los vuelos directos, aunque persisten diferencias territoriales y comerciales.

Doval se reunió además este martes con el vicepresidente chino, Han Zheng, quien pidió aumentar la confianza mutua y ampliar la cooperación bilateral.