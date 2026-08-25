Clooney, Burstyn y Guadagnino impartirán clases magistrales en el Festival de Venecia

Los encuentros se desarrollarán del 3 al 9 de septiembre en el Match Point Arena, un espacio con capacidad para 250 personas ubicado en el Tennis Club Venezia del Lido, y la entrada será gratuita y exclusiva para profesionales acreditados.

El ciclo principal arrancará el jueves 3 a las 16:00 (14:00 GMT) horas con la intervención de Clooney, galardonado este año con el León de Oro a la Trayectoria, y moderado por la crítica Giulia D’Agnolo Vallan.

El domingo 6, a la misma hora, será el turno del cineasta francés Luc Besson, mientras que Ellen Burstyn, también reconocida con el León de Oro a la Trayectoria, ofrecerá su clase magistral el martes 8.

Las intervenciones de Clooney, Besson y Burstyn podrán seguirse además en directo a través de la página web de La Biennale.

De forma paralela, el certamen albergará la sección 'El Arte y Oficio del Cine', organizada por la firma Cartier.

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La primera sesión reunirá a la cineasta china Chloé Zhao, ganadora del León de Oro en 2020 por 'Nomadland', y al director de fotografía polaco Lukasz Zal, quienes abordarán su trabajo conjunto en el largometraje 'Hamnet'.

El realizador italiano Luca Guadagnino cerrará este apartado especial el lunes 7 de septiembre a las 15:30 (13:30 GMT).

Guadagnino presenta este año fuera de concurso 'Joie de vivre', un documental de siete horas de duración dirigido por él sobre la figura y el legado de Bernardo Bertolucci.

La 83 edición del Festival de Venecia se celebrará este año del 2 al 12 de septiembre.