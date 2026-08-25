Congreso propone a exsecretaria de Educación estatal como mandataria interina de Sinaloa

Domínguez Nava fue secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa, entre noviembre de 2021 y febrero de 2024, durante el Gobierno de Rocha Moya, y figuraba entre las principales aspirantes del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gobernación del estado en las elecciones de 2027.

La propuesta fue presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la cual está siendo discutida y posteriormente será votada en el Pleno del Congreso, con la asistencia de 36 de los 40 legisladores locales.

El dictamen establece que la gobernadora interina asumirá las funciones de Rocha Moya hasta que este se reincorpore al cargo.

"Resulta conforme derecho que el Congreso del Estado proceda a elegir gobernador interino para sustituir al gobernador con tal carácter, hasta en tanto, el doctor Rubén Rocha Moya se incorpore sus funciones constitucionales legales", señala el dictamen actualmente en discusión del Congreso.

La propuesta se fundamenta en el artículo 58 de la Constitución estatal, el cual establece que las ausencias del gobernador superiores a 30 días deben ser cubiertas por un gobernador interino elegido por mayoría absoluta de los diputados presentes.

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La comisión destacó además que el nombramiento de Domínguez Nava se determinó "en virtud de su trayectoria laboral", así como "su experiencia y responsabilidad que le ha distinguido".

Al respecto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que Domínguez es "una mujer honesta", quien previamente se desempeñó como Secretaria de Educación de Sinaloa, además de diputada local.

"(Es) una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente", mencionó Sheinbaum, durante su conferencia diaria.

La mandataria dijo que no tenía conocimiento de la propuesta, y aseguró que la eventual designación corresponde exclusivamente al Congreso de Sinaloa y no a la Presidencia.

Sin embargo, la presidenta mexicana consideró que Domínguez tiene la capacidad para asumir el cargo y ofreció coordinación con el Gobierno federal, particularmente en materia de seguridad.

"Es una mujer que tiene la capacidad para cumplir con el trabajo", sostuvo.