Costa y Michal señalan que el próximo presupuesto de UE debe permitir más gasto en defensa

"Europa debe invertir más en defensa, competitividad, conexiones críticas y el apoyo a Ucrania", dijo Michal en una rueda de prensa junto a Costa en Tallin, donde defendió que el presupuesto europeo "debe reflejar las necesidades europeas de seguridad".

"No podemos resolver los problemas del mañana con las prioridades de hoy", abundó el jefe del Gobierno de Estonia, país fronterizo con Rusia que tradicionalmente ha puesto el foco en la seguridad europea frente a Moscú.

"Estonia respalda un presupuesto ambicioso para la Unión Europea, tal y como propone la Comisión Europea", destacó Michal.

Tras señalar la necesidad de mantener el apoyo militar a Ucrania, nación invadida por Rusia a la que Estonia se ha comprometido a destinar el 0,25 % de su producto interior bruto (PIB), el primer ministro estonio también hizo hincapié en la necesidad de integrar a Ucrania en la UE.

"También debemos avanzar en la adhesión de Ucrania a la UE. Todos los capítulos de negociación pendientes deben abrirse sin demora. El futuro de Ucrania está en la UE. La adhesión reforzará la seguridad tanto de Ucrania como de la UE", afirmó Michal.

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Costa mostró estar en sintonía con Michal y afirmó que ahora "el mundo se ve muy diferente respecto a cuando acordamos el presupuesto actual".

"Europa debe reforzar de manera decisiva su autonomía estratégica y su defensa común", señaló.

"Estonia lleva mucho tiempo defendiendo esto y vuestro firme compromiso con la defensa contribuye a la seguridad de Europa en su conjunto", afirmó el presidente del Consejo Europeo.

Costa subrayó que "si se quiere preservar la paz, hay que invertir más y mejor en defensa".

Además, Costa destacó que el valor añadido de la UE consiste en ayudar a los Estados miembros a invertir mejor, lo que, a su entender, significa garantizar la "interoperabilidad y la contratación conjunta, evitar el solapamiento de nuestras capacidades, pero asegurar juntos una defensa colectiva eficaz".

"El próximo presupuesto deberá responder a nuevos retos, incluidos los que afrontan las regiones fronterizas del este. Por eso, la estructura y las partidas del próximo presupuesto serán completamente diferentes a las de los presupuestos anteriores", abundó el político portugués al aludir a las naciones que más perciben la amenaza rusa.

Costa se encuentra actualmente en una gira por las capitales del bloque comunitario mientras se ultiman las negociaciones presupuestarias para el MFP.

El miércoles, Costa visitará Lituania y Letonia, donde se reunirá con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, en Vilna, y con el primer ministro letón, Andris Kulbergs, en Riga.