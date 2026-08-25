El artista Otero Alcántara recibe 27.000 cartas en EEUU que no pudo leer preso en Cuba

El acto 'Cartas de libertad y solidaridad' se celebró en El Espacio 23, el centro de arte de Miami, donde el cubano es artista residente hasta septiembre tras haber llegado exiliado a la ciudad estadounidense el pasado 18 de julio.

"A pesar de no tener las cartas en físico, en ese momento de angustia, la energía y el amor de todos y todas me alcanzó detrás de los barrotes. Y fueron el alimento para el latir de mi corazón y mantener la fe en que un futuro mejor es posible", escribió el artista en la carta de respuesta que leyó ante el público, fechada el 22 de agosto.

"Les doy gracias a todos por tanto amor, me salvaron la vida", afirmó.

Las cartas y postales proceden de 'Escribe por los Derechos', la campaña anual con la que Amnistía Internacional elige una decena de casos que necesitan la solidaridad del mundo. Otero Alcántara fue uno de los elegidos en 2022, cuando cumplía una condena en la isla, y la organización lo declaró preso de conciencia.

"Una carta puede parecer algo pequeño, un gesto sencillo, pero cuando una persona está injustamente encarcelada, una carta puede significar mucho más que una hoja de papel", afirmó la directora adjunta de Investigaciones para las Américas de AI, Astrid Valencia, que le entregó las cartas junto a dos compañeros de la organización.

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"Cada carta representa a una persona que decidió reafirmar la dignidad, que decidió negarse a aceptar la injusticia como algo normal", agregó.

En la cárcel, contó el artista, los presos guardan durante años las cartas y las releen una y otra vez. "Regalar una foto, regalar una carta, escribir algo a mano significaba una reafirmación de preocupación del otro por el otro", relató. Era, añadió, un pacto de amistad en un lugar donde nadie es amigo de nadie.

"Yo estaba convencido literalmente que si no salían las obras, yo no salía", sostuvo sobre los dibujos que hizo en la celda y no podía sacar: se los describía por teléfono a amigos artistas, que los interpretaban fuera. Ese ejercicio de comunicación y resistencia, dijo, era la verdadera obra.

Como agradecimiento, regaló a AI un dibujo de una puerta que hizo en prisión, una de las formas, explicó, de buscar la salida: "son luz dentro de la oscuridad", concluyó Otero refiriéndose a la organización.

Otero Alcántara, cofundador en 2018 del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales contra la censura cultural en Cuba, llegó a Miami el pasado 18 de julio, excarcelado con la condición de abandonar la isla.