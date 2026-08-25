El brent cae un 3,89 %, hasta 88,58 dólares, pese a las nuevas sanciones de EEUU a Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió hoy 3,59 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 92,17 dólares.

El brent cerró a la baja por segunda sesión consecutiva, y se situó por debajo de la barrera de los 90 dólares después de que los temores de interrupción de suministro en Oriente Medio de los inversores se relajasen con el anuncio de la ofensiva económica de Washington a Teherán, al alejar, al menos a corto plazo, la posibilidad de una nueva escalada militar.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció el lunes el inicio de la operación 'Paria Económico' con el objetivo de cortar todas las opciones económicas de Irán, con especial atención a los activos digitales, la tecnología, la aviación y el transporte marítimo.

Este nuevo paquete de sanciones llega en medio de un estancamiento en las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán; mientras la Marina estadounidense mantiene su bloqueo naval a las costas y puertos iraníes para evitar la entrada y salida de buques, y con el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito marítimo global de crudo, virtualmente cerrado.

El CEO de BankPro, Paolo Broccardo, apuntó este martes en un comentario remitido a EFE que el abandono estadounidense de la acción militar podría "reducir la presión" sobre el mercado y había disminuido la percepción de riesgo para el suministro de crudo del Golfo.

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Sin embargo, recordó que Teherán ha prometido responder a este paquete de medidas y que "la naturaleza de la represalia (iraní) podría determinar el próximo movimiento en el mercado petrolero", asimismo pendiente de los avances en las conversaciones entre Irán y Pakistán para restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz.