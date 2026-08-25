El CAC-40 termina con una caída del 0,16 % tras buena parte de la sesión al alza

El CAC-40 había comenzado la sesión casi rozando el umbral de los 8.500 puntos y en los primeros minutos lo superó y llegó a 8.501,51 enteros, lo que a la postre sería el techo del día.

El indicador se mantuvo en territorio positivo el resto de la mañana y la primera parte de la tarde en un ambiente de un relativo optimismo auspiciado por el hecho de que el barril de petróleo bajó de los 90 dólares, a la espera de la que será una de las grandes citas de la semana, la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia el miércoles.

A una hora y media del cierre, el CAC-40 bajó de los 8.453,01 puntos del cierre del lunes y aunque puntualmente se volvió a situar por encima, terminó en 8.439,20 puntos una jornada de actividad limitada en que se negociaron títulos por valor de 2.891 millones de euros.

Eso significa que en una semana el CAC-40 se ha depreciado un 0,74 %, aunque en el último mes su balance siga siendo ligeramente positivo (0,48 %) y desde comienzos de año se ha revalorizado un 3,64 %.

En el frente de los valores, el mayor retroceso del selectivo francés fue el del grupo de lujo Kering (3,34 %), seguido del fabricante automovilístico Renault (3,25 %), el grupo de bebidas y licores Pernod Ricard (2,61 %), el banco BNP Paribas (2,21 %) y el gigante del lujo LVMH (1,88 %).

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En el otro extremo de la balanza, los avances más pronunciados fueron los de los fabricantes de material eléctrico Legrand (2,48 %) y Schneider Electric (1,53 %).

También progresaron, aunque menos, el constructor de coches Renault (1,30 %), la sociedad de materiales de construcción Saint-Gobain (1,27 %) y el fabricante de motores aeronáuticos Safran (1,15 %).