El chef José Andrés pide a Trump desde Kiev que envíe defensa aérea adicional a Ucrania

"Este es un mensaje para el presidente Trump. Muchas empresas estadounidenses que están radicadas en Ucrania, sus fábricas están siendo atacadas. Las fábricas están siendo destruidas. Han muerto civiles en esas fábricas, mientras trabajaban con y para empresas estadounidenses", dijo el cocinero en un vídeo publicado en la red social X.

José Andrés apeló al lema de la presidencia de Trump para hacer este llamamiento al mandatario.

"No sé qué es para 'América First' (EE.UU. primero) más importante que proteger los intereses de los estadounidenses y de las empresas estadounidenses fuera del país; también dentro de Ucrania, donde Rusia ataca una semana tras otra iglesias, escuelas, guarderías, restaurantes, museos y sí, fábricas de empresas estadounidenses", agregó el cocinero, conocido por sus labores humanitarias en zonas de crisis.

"Por favor, presidente, haga lo correcto y provea al presidente (Volodímir) Zelenski y a Ucrania de (sistemas y misiles) Patriot, aunque sea para proteger a los estadounidenses y a EE.UU. en el mundo", reclamó.

José Andrés publicó junto al vídeo una lista de nombres de empresas estadounidenses con presencia en Ucrania, que incluye, entre otras, a la compañía de aviación Boeing, la empresa de bebidas Coca-Cola y la cadena de comida rápida McDonalds, cuyos restaurantes han sufrido destrozos en varios ataques rusos.

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En esta visita a Ucrania, el chef español se reunió el viernes de la semana pasada con otras personalidades norteamericanas y ucranianas con el presidente Zelenski.

José Andrés es uno de los embajadores de la plataforma ucraniana de recaudación de fondos UNITED24. Andrés es el fundador de World Central Kitchen, una ONG que alimenta a los afectados en situaciones de emergencia en todo el mundo, también a los ucranianos a raíz de la invasión rusa.