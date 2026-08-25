El director de la CIA viaja a Moscú para asistir a reuniones, según medios estadounidenses

Según Flight Radar, un avión militar de Estados Unidos aterrizó en la mañana del martes en el aeropuerto internacional Vnúkovo de la capital rusa, un desplazamiento sobre el que un portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a EFE "no tener ninguna información al respecto".

La plataforma de rastreo de tráfico aéreo refleja que el aparato voló desde la base Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense, cerca de Washington D.C., con escala en Riga, Letonia.

La visita del exdirector de Inteligencia Nacional durante el primer mandato del presidente, Donald Trump, a Moscú fue confirmada a CBS News y Axios por fuentes anónimas y se produce cuando permanecen estancadas las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania impulsadas por EE.UU..

Según la cadena CBS, Ratcliffe estuvo implicado en los recientes intercambios de detenidos, entre ellos la liberación en 2025 de la ruso-estadounidense Ksenia Karelina tras permanecer en cárceles rusas.

El exdirector de la CIA William Burns viajó a Moscú en noviembre de 2021 para hablar directamente con el presidente Vladímir Putin sobra la invasión de Ucrania, añadió el medio.