El Ejército israelí mata a tres personas en un bombardeo a un campo de refugiados en Gaza

Según este medio, tres personas murieron y varias resultaron heridas a causa de un bombardeo israelí en las proximidades de una escuela asociada a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), ubicada en el campamento de Jabalia, al norte de Gaza.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado al respecto.

Solo ayer lunes murieron seis gazatíes -entre ellos, un niño de 4 años- por ataques del Ejército israelí. Además, los bombardeos israelíes destruyeron dos mezquitas, una planta desalinizadora y, según denunció este martes en un comunicado la oenegé Medical Aid for Palestine (MAP), un almacén de alimentos.

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó este martes de que la cifra total de muertos en ataques israelíes llega a 73.431 y la de heridos a 174.437, desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. El recuento del Ministerio gazatí registra los casos hasta este lunes.

Además, desde el alto el fuego del 11 de octubre el número total de muertos asciende a 1.296, el de heridos a 4.296, y se han recuperado los cuerpos de 814 personas de entre los escombros, indica Sanidad.