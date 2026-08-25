El embajador chino resalta el apoyo a Cuba en sectores vitales como la recogida de basuras

“Los triciclos eléctricos chinos están ayudando a la limpieza de La Habana”, comentó el diplomático de la nación asiática la víspera en un mensaje en redes sociales en el cual se mostró acompañando este proceso en el Vedado capitalino, uno de los barrios más acomodados de la ciudad, pero donde los servicios básicos, como agua, gas para cocinar y la recogida de desechos fallan con demasiada frecuencia.

Cuba atraviesa desde mitad de 2024 una crisis energética que se explica tanto por causas endógenas como exógenas: por un lado, un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones precisas durante décadas, y del otro, el bloqueo de EE. UU. iniciado en enero.

La situación energética ha agravado la crisis económica de la isla desde hace seis años y para este 2026, las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apuntan a una contracción más profunda, con una baja del 10,3 % de su Producto Interno Bruto, al cual habría que sumar la caída acumulada de más de un 15 % entre 2020 y 2025.

Los cubanos sufren, además de los apagones, la paralización casi total del transporte público, una elevada inflación y la escasez crónica de alimentos y medicinas.

El embajador chino refirió además que ha visitado otros proyectos de ensamblaje y soldadura de camiones dedicados a la higienización urbana en La Habana.

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“Los productos chinos están contribuyendo a los servicios públicos y la transición energética de Cuba”, indicó en redes sociales el diplomático.

La Habana y Pekín mantienen estrechas relaciones políticas y económicas y el país asiático se ha consolidado como uno de los principales aliados de la isla.

El Gobierno de China ha entregado a la isla donativos de paneles fotovoltaicos, destinados a electrificar viviendas en zonas rurales y afectadas por eventos meteorológicos; y completará este año un donativo de 60.000 toneladas de arroz.

Además, ha sido el principal contribuyente en la apuesta del Gobierno cubano para salir de la crisis energética con energía solar, para lo cual ha puesto en marcha un programa que prevé levantar 92 parques solares por toda la isla, con una potencia instalada total de unos 2.000 megavatios (MW).

El presidente chino, Xi Jinping, aprobó en enero una ayuda a Cuba que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares.