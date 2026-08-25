El euro se mantiene estable por encima de 1,1650 dólares respaldado por datos de Alemania

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1668 dólares, frente a los 1,1669 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1662 dólares.

La confianza empresarial subió en agosto en Alemania, por cuarto mes consecutivo, hasta el máximo desde hace un año, después de que la incertidumbre bajara más y porque la economía alemana se recupera pese al incremento de los precios de la energía.

El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania, según el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo), subió en agosto hasta 88,8 puntos, desde los 86,7 puntos de julio.

La economía alemana creció en el segundo trimestre un 0,3 % respecto al anterior gracias a las exportaciones, según cifras revisadas al alza (0,2 % en el cálculo preliminar).

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Otros indicadores, como los índices de la actividad económica de la eurozona y la confianza inversora, también muestran una mejora, mientras la inflación de la región se situó en julio en el 2,9 %, por encima del objetivo del BCE, que es una tasa del 2 % a medio plazo.

Por ello los mercados prevén que el BCE subirá en septiembre en un cuarto de punto los tipos de interés a los depósitos de los bancos, que están ahora en el 2,25 %.

Las expectativas de subidas de las tasas de interés en la eurozona respaldan al euro.

Se mantiene la cautela en el mercado de divisas antes de la publicación de los precios de consumo en EE.UU. de julio y del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en el Simposio de Jackson Hole (EE.UU.).

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1651 y 1,1675 dólares.