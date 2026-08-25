El ICE arresta a dos populares músicos cubanos, entre ellos el ganador de un Latin Grammy

Bofill fue arrestado el 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando regresaba de Nueva York, según informó su mujer, Mara Delgado, quien abrió una campaña en Internet que busca recaudar fondos para su liberación y su representación legal.

Hasta este martes, la iniciativa había recaudado 51.000 dólares.

Bofill ganó el Latin Grammy en 2022 en la categoría 'Mejor álbum folclórico', y actualmente se encuentra en el centro de detención para migrantes de Krome, ubicado en el oeste de Miami, según medios locales.

El percusionista llegó a Estados Unidos en 2023 de manera legal y tenía una solicitud de asilo pendiente al momento de su arresto.

Los agentes de Inmigración habían arrestado unos días antes, el 15 de agosto, al pianista cubano Andy García Palacios en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

García Palacios se encuentra en el centro de procesamiento del ICE en Adelanto (California), según datos oficiales.

El legendario músico cubano Chucho Valdes lamentó -en redes sociales- la "desafortunada noticia", y expresó su deseo de que el pianista pueda regresar a su carrera lo antes posible, "dado a que es uno de los grandes representantes de la nueva generación de músicos cubanos", añadió.

Las autoridades estadounidenses han elevado el número de arrestos migratorios desde el regreso a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, en enero de 2025.

Más de 51.000 migrantes fueron arrestados por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) el pasado julio, la cifra más alta durante la segunda Administración de Trump.