El portavoz del Gobierno argentino reconoce que Cerimedo ingresó a la Casa Rosada en 2024

"Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023. Ha habido algunos ingresos en la primera mitad de 2024 que no han sido con el presidente", afirmó Ravier durante una conferencia de prensa celebrada exclusivamente para acreditados permanentes.

El portavoz reconoció que el consultor argentino "jugó un rol" en la campaña electoral de 2023, cuando Milei ganó la presidencia, y reveló que en la primera mitad de 2024 "mantuvo reuniones que terminaron con su salida del Gobierno".

En una entrevista con Radio Mitre, el presidente argentino dijo el sábado: "Es alguien que no forma parte del espacio y que no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo. Dejamos de vincularnos en 2023”, declaración por la que Ravier tuvo que responder este martes y reconocer que sí ha habido visitas al entorno de Milei.

Los registros de acceso a la Casa Rosada, publicados por medios argentinos, muestran que Cerimedo ingresó al menos 13 veces a la sede del Ejecutivo desde la llegada de Milei al poder, en diciembre de 2023, hasta junio de 2024.

Varias de esas visitas fueron autorizadas por funcionarios del entorno presidencial y, en distintas ocasiones, figuró como visitante de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, la hermana del presidente.

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Ravier evitó pronunciarse sobre las acusaciones contra Cerimedo y pidió esperar los resultados de las investigaciones bolivianas.

"Este delito se cometió en Bolivia, si es que se cometió, hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la justicia de ese país para que muestre los resultados", afirmó el portavoz.

Este lunes, el español Javier Negre, director de La Derecha Diario y antiguo socio de Cerimedo, también se desentendió de su amistad con el argentino detenido en Bolivia y afirmó que habían llegado a un acuerdo para la venta de su participación y su desvinculación del portal.

En un comunicado, La Derecha Diario, con ideología de extrema derecha y muy posicionado con el Gobierno de Milei, destacó que esta web "es ajena a cualquier actividad que pudiese estar desarrollando (Cerimedo) en Bolivia o en otros países y no tiene ninguna relación con el caso que se investiga".

Javier Negre, que ha aparecido en fotografías con Cerimedo en distintas ocasiones y han hecho pública su amistad en el pasado, fue condenado en España por difamación y ahora vive en Washington, pero con frecuencia viaja a Buenos Aires.

Cerimedo permanece detenido preventivamente en Bolivia desde el 18 de agosto, mientras avanza la investigación por el ataque al que sobrevivió Beller.

La Fiscalía boliviana también abrió una causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.