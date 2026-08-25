Estreno mundial del documental sobre Hollywood Vampires abre el Festival de cine de Boston

El filme cuenta cómo surgió la banda, que toma su nombre de un club nocturno de los años setenta que Cooper y otras grandes estrellas del rock de la época frecuentaban en Hollywood, señala este martes el diario The Boston Globe.

La nota indica, además, que en homenaje a esos días, Cooper, junto con Depp y el guitarrista de Aerosmith Joe Perry, formaron el conocido grupo, que lanzó su primer disco en 2015 y que actualmente ofrece conciertos por toda Europa.

El público conocerá cómo artistas de mundos muy diferentes encontraron un refugio común en la música donde solo son compañeros de banda.

Cooper, Perry, Henriksen y Catullo participarán en una ronda de preguntas y respuestas al final de la presentación del documental.

Entre otros filmes que el festival presentará figuran los estrenos mundiales de la comedia 'Bolio', al que asistirán el director Jim Issa y los actores Gabriel Hogan y Emily Tarver; y de 'A Minor Time', un drama que llevará al evento a su directora, guionista y protagonista, Tina Alexis Allen, junto con los miembros del reparto William Sadler, Chloe Guidry y Judee Wales.

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En la clausura se presentará la película de misterio religioso 'Little Audrey', del director Michael Mailer.