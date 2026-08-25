Fráncfort sube un 0,61 % tras la mejora de la confianza empresarial en Alemania

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró en 26.266,14 puntos.

La confianza empresarial subió en agosto en Alemania por cuarto mes consecutivo, hasta el máximo desde hace un año, después de que la incertidumbre bajara más y porque la economía alemana se recupera pese a al incremento de los precios de la energía.

El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) subió en agosto hasta 88,8 puntos, desde los 86,7 puntos de julio.

La economía alemana creció en el segundo trimestre un 0,3 % respecto al anterior, gracias a las exportaciones, según cifras revisadas una décima al alza con respecto al cálculo preliminar.

La caída del precio del petróleo y el gas también impulsó al alza a la renta variable alemana.

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En Fráncfort subieron las acciones del sector de semiconductores y de empresas que se benefician del auge en las inversiones en inteligencia artificial.

El banco suizo UBS y el estadounidense JPMorgan prevén que las inversiones en inteligencia artificial se mantengan robustas.

El portal inmobiliario Scout24 ganó un 4,4 % y el fabricante de chips Infineon subió un 1,3 %.

La empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, se apuntó un 2,7 % después de que la agencia Bloomberg informara de que prepara la venta de su negocio de turbinas de vapor, que forman parte de la división de transformación de la industria.

A su vez, el grupo tecnológico a industrial Siemens avanzó un 1,8 %.

El fabricante de artículos deportivos Adidas perdió un 1,7 % después de que la cadena estadounidense de tiendas de artículos Dick's Sporting Goods bajara sus pronósticos por la debilidad de Foot Locker, que adquirió el año pasado.

La química BASF cayó un 1,4 % y el distribuidor de químicos Brenntag bajó un 1,1 %.