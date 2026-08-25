Gobierno cubano condena la extensión del embargo estadounidense hasta septiembre de 2027

En una publicación, en la red social X, el canciller cubano también calificó la decisión de "política genocida que se mantiene contra nuestro pueblo por más de seis décadas", mientras que dijo que Washington sigue su "política de asfixia", con una extensión del bloqueo que "llega en el momento más cruel de la ofensiva estadounidense contra Cuba en años recientes".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando el pasado 20 de agosto para extender el embargo hasta septiembre de 2027. El texto, publicado el lunes en el Registro Federal, establece que la decisión se debe al "interés nacional de Estados Unidos".

Las sanciones económicas contra Cuba iniciaron en 1960 en la Presidencia de Dwight D. Eisenhower (1890-1969) y fueron ampliadas sustancialmente por el presidente John F. Kennedy (1917-1963) en 1962. Desde entonces se ha mantenido la base legal del embargo con la Ley de Comercio con el Enemigo.

Cuba y Estados Unidos atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una grave crisis interna en la isla y una política de "máxima presión" por parte de Washington desde inicios de 2026, primero con un bloqueo petrolero y sanciones desde mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras.