Graciela Domínguez Nava asume como gobernadora interina del estado mexicano de Sinaloa

Domínguez asumió el cargo ante el pleno del Congreso estatal, tras ser elegida por 31 votos a favor y seis en contra.

"Es poco más de un año el que tendremos en este gobierno interino, y son muchas las tareas que tenemos que retomar", aseguró Domínguez, en su primer mensaje como gobernadora interina.

Entre las tareas que la nueva gobernadora señaló se destacan: la atención a víctimas, la desaparición de personas, el desplazamiento interno y el retorno a comunidades; así como la reactivación económica, la protección del empleo y la atención a sectores productivos.

La nueva mandataria estatal también planteó como objetivo garantizar la estabilidad política y la transición democrática hacia 2027.

En ese sentido, Domínguez señaló que "la administración interina tiene como misión gobernar, pacificar y estabilizar", y dijo que buscará mantener al Gobierno estatal fuera de la disputa sucesoria, así como garantizar la interlocución con todas las fuerzas políticas.

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En materia de seguridad, la gobernadora prometió trabajar en estrecha coordinación con el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y sostuvo que "hoy Sinaloa necesita toda la fuerza del Estado mexicano".

Domínguez Nava fue secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa entre noviembre de 2021 y febrero de 2024, durante el Gobierno de Rocha Moya, y figuraba entre las principales aspirantes del oficialista Morena a la jefatura del estado en las elecciones de 2027.

Durante la discusión, legisladores de la oposición advirtieron que Rocha Moya aún podría regresar al cargo, debido al carácter temporal de su licencia, pese a que políticamente se perfila que Domínguez concluirá el sexenio, hasta el 31 de octubre de 2027.

"Entendemos el peso político de esa definición, pero no podemos sustituir la certeza jurídica por un compromiso político (…) Jurídicamente, sigue existiendo un gobernador constitucional con licencia temporal (y) la posibilidad jurídica de su regreso permanece abierta", expuso Irma Guadalupe Moreno, diputada del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) .

Por su parte, la legisladora Paola Gárate anunció que el PRI se sumará a la denuncia promovida por un grupo ciudadano por juicio político contra Rocha Moya, la cual busca su destitución e inhabilitación.

En la víspera, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la segunda licencia solicitada por Rocha Moya, después de que el mandatario retomara de manera sorpresiva sus funciones el pasado viernes luego de más de tres meses apartado del puesto, algo que fue criticado por Sheinbaum.

Rocha Moya había solicitado una primera licencia el 1 de mayo para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), después de ser acusado en Estados Unidos, junto a otros nueve funcionarios estatales, de presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, señalamientos que ha rechazado y calificado de "falsos".