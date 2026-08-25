Guterres pide romper "círculo vicioso" entre guerras y hambre: "No hay tiempo que perder"

"No es casualidad que en 2025 no solo se registrara el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial, sino también uno de los niveles más altos de hambre aguda a nivel mundial de los que se tiene constancia", aseguró Guterres en un debate en el Consejo de Seguridad sobre las hambrunas derivadas de los conflictos.

La reunión, organizada por Dinamarca con motivo de su presidencia del Consejo de Seguridad, contó también con la presencia de Carl Skau, director ejecutivo en funciones del Programa Mundial de Alimentos, y de Perrine Benoist, codirectora general de Acción contra el Hambre.

"Los sistemas alimentarios críticos, y las vidas y los medios de subsistencia que sustentan, están siendo atacados", denunció Guterres.

El diplomático portugués lamentó también que el pasado año se consolidó como "la primera vez en este siglo que se confirmaron dos hambrunas simultáneamente, en Sudán y en Gaza", lo que consideró "un hito vergonzoso".

Según dijo, en Sudán, "los mercados se han visto afectados por ataques con drones y misiles", mientras que en Gaza, Mali o Myanmar se ha "negado el acceso a trabajadores humanitarios" a personas en necesidad extrema.

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El secretario defendió que el objetivo de hambre cero es "alcanzable" pero entre otras cosas, se deben abordar muchas de sus causas, entre ellas los conflictos.

Guterres instó a las partes en conflicto a no privar a la población civil de los bienes indispensables para su supervivencia, como los alimentos, los cultivos, el ganado y los suministros de agua potable, lo que supone "no atacarlos, destruirlos, retirarlos o inutilizarlos".

"Los conflictos o la violencia no deben impedir que los agricultores accedan a sus campos, que las cosechas queden atrapadas en el suelo o que los suministros alimentarios permanezcan bloqueados en los almacenes", afirmó.

Y añadió: "No podemos esperar a que se confirme oficialmente una hambruna o unas condiciones catastróficas. Hago un llamamiento a este Consejo para que actúe cuando las señales de alarma estén encendidas. (...) No hay tiempo que perder".