Hallan en Bélgica los cuerpos de un niño y de su padre desaparecidos hace dos meses

El menor y su padre, Bryan Brigou, de 29 años, fueron declarados desaparecidos el 27 de junio. Aunque la identificación de los cuerpos aún no se ha hecho oficial, la Fiscalía provincial indicó hoy que se cree "con un alto nivel de certidumbre" que se trata de ambos.

Los cadáveres fueron descubiertos a unas decenas de metros de distancia durante la tarde del lunes en un terraplén de la carretera N97, cerca de la localidad de Onhaye, después de que un testimonio alertase por la mañana a la Policía Judicial Federal.

El lugar del hallazgo se sitúa a aproximadamente dos kilómetros en línea recta del estacionamiento del campo de fútbol de Onhaye, donde se encontró el vehículo del padre el 28 de junio, el día posterior a su desaparición.

Según las autoridades, aquella zona no había sido rastreada a pie hasta el aviso recibido este lunes y los sobrevuelos en helicóptero no fueron efectivos debido a que la maleza impedía observar correctamente el terreno.

Tras encontrarse el cuerpo del niño el lunes, se estableció un perímetro de seguridad alrededor del lugar, hasta donde se desplazaron numerosas autoridades policiales y judiciales a nivel local, provincial y federal, lo que dio lugar al hallazgo del cadáver del adulto este martes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la jornada de este martes está prevista la autopsia de ambos cuerpos con el fin de identificar formalmente a las víctimas y determinar la causa de su muerte.

La comunicación de la familia con ambos se perdió el 27 de junio, después de que Bryan Brigou les comentase que planeaba acudir a la feria de la localidad de Onhaye con su hijo.

Los investigadores creen que padre e hijo comenzaron aquella jornada en Yvoir, donde reside la madre de Tyméo, para después dirigirse a una juguetería en Charleroi y luego a una tienda de comestibles en Biesme, hasta que su rastro se perdió en Onhaye, donde se encontró el vehículo.