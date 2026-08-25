Honduras extradita a EE.UU. al presunto narcotraficante hondureño Darwin Orlando Ramos

Ramos, de 41 años, quien fue capturado el 22 de enero de 2025 en el municipio de El Paraíso, en el oeste de Honduras, permanecía recluido en la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, de donde fue llevado al Aeropuerto Internacional de Palmerola para entregarlo a autoridades de Estados Unidos, indicó a periodistas una fuente policial.

Según las autoridades hondureñas, Ramos ha sido acusado por la Fiscalía de Texas (EE.UU.) por dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína que sería introducida en ese país.

Con Ramos, también fue capturado Francisco Omar Herrera, de 32 años, otro hondureño reclamado por Estados Unidos por narcotráfico.

El 30 de mayo de 2025 la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó la extradición de siete ciudadanos hondureños, entre ellos Ramos, y un nicaragüense, requeridos por Estados Unidos y México por delitos relacionados con narcotráfico, abuso sexual continuado y criminalidad organizada.

Desde 2014 más de 60 hondureños han sido extraditados a Estados Unidos, donde han enfrentado juicios por narcotráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los extraditados más notorios figuran el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en junio a 45 años de prisión y cinco años de libertad supervisada por delitos de narcotráfico y uso de armas, y el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla.

Hernández fue sin embargo indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahora enfrenta un juicio en su país por fraude y lavado de activos.