Iglesia rusa habla con emisario del Vaticano sobre situación de Iglesia Ortodoxa Ucraniana

La nota precisa que ese asunto se trató durante una reunión entre Gallagher y el metropolita Antoni, jefe de relaciones exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

"El alto representante del Vaticano recibió información sobre la persecución de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana por parte de las autoridades ucranianas", indica el comunicado.

Los participantes también abordaron otros temas urgentes relacionados con la situación en el mundo, y el metropolita Antoni saludó a la delegación vaticana en nombre del patriarca Kiril.

Al término de la reunión, sus participantes intercambiaron regalos conmemorativos, concluye el comunicado.

Horas antes, el enviado del Vaticano se reunió con el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y abogó por el pronto fin de la guerra en Ucrania.

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"Estamos aquí porque, en esta difícil atmósfera para las relaciones internacionales, creemos que el diálogo es más importante que nunca y que el mundo necesita la diplomacia más que nunca", comentó Gallagher.

Lavrov, por su parte, destacó que, pese a todas las "perturbaciones" en el mundo, Rusia ha logrado "mantener con el Vaticano un diálogo de confianza y respeto mutuo".

Éste es el primer viaje de Gallagher a Rusia desde 2021 -antes de la guerra-, aunque el emisario del Vaticano sí habló con Lavrov por teléfono el pasado año.

Respecto a la agenda de la reunión, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró en rueda de prensa: "No dudo que el tema ucraniano surgirá".

Mañana, miércoles, el emisario del Vaticano será recibido por el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov.

En julio pasado también viajó a Kiev, donde se reunió con los dirigentes ucranianos, que invitaron a visitar el país al papa León XIV, quien ha condenado en las últimas semanas la muerte de civiles de ambos bandos.