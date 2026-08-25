Incautación de armas de fuego en Uruguay aumenta un 15 % y el de cartuchos un 450 %

Así lo detalló este martes el Ministerio del Interior en un comunicado en el que indicó que hubo un "incremento considerable" de armas largas.

Mientras que en el período enero-junio de 2025 se incautaron 356, en los mismos meses de este año fueron 504. Esta cifra marca un aumento de 148 armas largas de un año a otro.

En materia de armas cortas, durante el primer semestre de 2026 fueron incautadas 930, al tiempo que en el primero del año pasado fueron 886. De acuerdo con esto, se incautaron 44 armas cortas más.

Por otra parte, el Ministerio del Interior subrayó que "el dato más significativo" corresponde a la cartuchería que fue incautada por la Policía.

En el primer semestre del año se incautaron 82.225 cartuchos, mientras que en el mismo período de 2025 habían sido incautados 14.931.

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La cartera puntualizó que la diferencia respecto del año pasado es de 67.294 cartuchos, lo que representa un incremento de 450,70 %.

El crecimiento de la incautación tanto de armas cortas, como de armas largas y cartuchos estuvo marcado por el trabajo llevado a cabo en mayo. En ese mes fueron incautadas 142 armas largas, 192 armas cortas y 56.348 cartuchos.