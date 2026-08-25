India localiza un bote salvavidas del buque panameño naufragado sin supervivientes a bordo

"A las 07:00 horas del 25 de agosto de 2026 (1:30 GMT), el ICGS Varad localizó un bote salvavidas perteneciente al MV Ocean Winner en la zona de búsqueda. Un equipo de abordaje inspeccionó el bote salvavidas, pero no se encontraron supervivientes", informó la Guardia Costera de la India (ICG), según recoge la agencia local de noticias ANI.

En las horas previas, un avión militar logró rastrear una señal de radiobaliza de emergencia (EPIRB) que sirvió para guiar al buque indio hasta los restos del barco naufragado y recuperar el dispositivo.

Las autoridades marítimas de Pekín (MRCC) se unieron al operativo y enviaron dos buques mercantes propios a la zona de búsqueda para tratar de dar con los marineros, la mayoría de nacionalidad china.

Según recogen medios locales citando fuentes de seguridad, el carguero se inclinó y se hundió de forma precipitada, en apenas ocho minutos, la noche del pasado sábado a unas 230 millas náuticas (425 kilómetros) de la costa india de Odisha.

La embarcación había zarpado del puerto indio de Paradip con más de 72.000 toneladas de mineral de hierro rumbo a China.

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Hasta el momento, solo dos tripulantes chinos han sido rescatados con vida por un barco mercante que navegaba por el área el día del accidente. El resto de la tripulación, 18 ciudadanos chinos, tres birmanos y un bangladesí, permanece desaparecida en alta mar.

Las causas que provocaron el repentino hundimiento del buque continúan sin conocerse.