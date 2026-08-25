Inicia venta de entradas para Ednita Nazario con 'FuegoAlmaVida' en Coliseo de Puerto Rico

"¡La cita más esperada! ¡Amo regresar al encuentro con mi gente en mi lugar favorito, mi casa… el Choli! Emocionada e ilusionada por eso", expresó en un comunicado la artista, sobre el concierto que será producido por José Dueño e Icon Unlimited.

La cantante que cuenta con una inigualable puesta en escena que la ha convertido en un ícono de la balada pop y el rock en español, subirá al escenario de la sala de espectáculos más importante del archipiélago para presentar su trigésimo primer álbum 'FuegoAlmaVida', que lanzó a mediados de julio.

Los boletos se podrán obtener el jueves, 27 de agosto de 2026, a las 10:00 (14:00 GMT), a través de Ticketera.com.

Nazario ha recibido importantes premios y nominaciones durante su carrera artística como cantante, compositora y actriz, entre ellos obtuvo el galardón al Latin Grammy Premio al Excelencia 2016 y la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) le otorgó el Premio Herencia Latina (2004).