Investigan caso de presunto lavado de activos que involucraría al alcalde de Guayaquil

Según el Ministerio Público, en el denominado caso La Reina se investiga un presunto entramado familiar por aparente lavado de activos y están bajo análisis más de 1,2 millones de dólares.

En la causa están "procesados los hermanos David y Farid D. B., así como el vínculo que habrían tenido con autoridades del Municipio de Guayaquil", indicó el ente investigador al señalar que las pesquisas se iniciaron tras un reporte de la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador (UAFE).

El análisis comprende operaciones financieras entre 2020 y marzo de 2026, relacionadas con Navila D.B. y sus hermanos David y Farid.

La Fiscalía informó que en mayo de 2023 se creó la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, donde Navila D.B. ingresó como funcionaria.

"A partir de ese período, la investigación identifica un presunto incremento en los movimientos financieros de los tres hermanos", indicó el Ministerio Público que agrega que Navila D.B. "habría recibido recursos de Aquiles A.H. a través de Ternape Petroleum S.A."

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Consultado sobre si el equipo de la defensa ha recibido algún tipo de comunicado o solicitud de información por parte de la Fiscalía en el marco del caso La Reina, el abogado Ramiro García dijo este martes a EFE: "No que yo sepa".

De acuerdo con el Ministerio Público, los hermanos David y Farid "habrían movilizado e inyectado recursos que Fiscalía investiga por presunto lavado de activos".

La indagación analiza también elementos relacionados con los presuntos delitos de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito, indicó la Fiscalía, que, además, precisó que entre 2020 y marzo de 2026 se identificó el ingreso de 1.293.016,29 dólares al sistema financiero nacional.

"Además, se identificaron 683.894,42 dólares en movimientos entre cuentas", sostuvo la entidad al indicar que analiza el origen y la circulación de estos recursos.

El Ministerio Público recordó que el pasado 5 de agosto ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de allanamientos, incautaciones y retenciones de vehículos.

"Navilia D.B. no fue localizada. El juez dictó prisión preventiva" para los hermanos David y Farid y la retención de las cuentas de ambos con 94.598 dólares y 21.176 dólares, respectivamente, informó la Fiscalía.