Irán y Omán tratan la gestión conjunta del estrecho de Ormuz y su desminado

"El plan propuesto incluye el establecimiento de un corredor marítimo temporal conjunto a través del estrecho de Ormuz y un acuerdo para llevar a cabo un proyecto conjunto de desminado", informaron los dos países en un comunicado conjunto tras un encuentro entre los diplomáticos.

Se trataría de un plan "por fases que proporcionaría una base práctica y viable", según el comunicado, que no especificó fecha para poner en marcha el proyecto.

Las dos partes indicaron que continuarán negociaciones técnicas para "alcanzar un acuerdo sobre una ruta marítima permanente" y establecer un mecanismo para el intercambio de información, la gestión del tráfico marítimo y la prestación de servicios de navegación y seguridad conexos.

Irán bloqueó el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes.

La República Islámica, además, insiste en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medioambiente por transitar por el estrecho por el que circulaba el 20 % del crudo antes de la guerra, algo a lo que Estados Unidos se opone.

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El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas militares de su país han desminado el estrecho de Ormuz y advirtió a Irán sobre cualquier intento de colocar nuevos explosivos en la estratégica vía de crudo.

"Acabo de ser informado por la Armada de EE.UU. de que todas las minas han sido retiradas y/o detonadas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz. Se ha notificado a Irán que cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática", escribió en su red Truth Social.

Las declaraciones del mandatario coinciden con un aumento en la presión para forzar a Teherán a aceptar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra iniciada por EE.UU. e Israel hace casi seis meses.

La guerra entre Irán y Estados Unidos se acerca a los seis meses de duración con el conflicto encallado, las negociaciones detenidas y el redoblamiento de la presión económica de Washington contra Teherán.