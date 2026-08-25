Israel expulsa a Holanda de centro internacional para Gaza por "acciones antiisraelíes"

"Los representantes de los Países Bajos serán expulsados de inmediato del centro de apoyo internacional para Gaza en Kiryat Gat (sur de Israel)", escribió Saar en una publicación en la red social X.

El mensaje del ministro hace referencia al Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés), establecido a finales de noviembre en Kiryat Gat para avanzar con el plan de paz para Gaza promovido por Estados Unidos y de cara a una futura reconstrucción y estabilización de la devastada Franja.

"Así lo he decidido hoy, con el conocimiento del primer ministro (Benjamín) Netanyahu, a raíz de una serie de acciones antiisraelíes del Gobierno holandés", añadió Saar.

Según el ministro, la última de estas acciones fue la aprobación de una ley que, a partir de septiembre, prohibirá el comercio con productos israelíes provenientes de los territorios ocupados de Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán.

El comunicado añade que el Ministerio dio a los representantes holandeses una semana para abandonar Israel y que notificó tanto a la embajada del país europeo en Tel Aviv como a "nuestros amigos estadounidenses".

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Saar aseguró que la política "antiisraelí" de Ámsterdam va acompañada de "una ola de antisemitismo y boicots sin precedentes". Por ello, aseguró el ministro, "quien actúe contra Israel no pondrá pie en la región. Israel no permitirá acciones en su contra sin respuesta".