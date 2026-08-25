Jueza de Ecuador rechaza una denuncia contra el alcalde de Quito por infracción electoral

La denuncia fue presentada por una ciudadana identificada como Jennifer Celorio, quien acusó a Muñoz de supuestamente interferir en el funcionamiento de la Función Electoral, lo que se tipifica como una infracción electoral muy grave que se sanciona con multa, destitución o la suspensión de derechos de participación de dos a cuatro años.

Sin embargo, la magistrada Ivonne Coloma señaló que la denunciante no determinó con claridad cuáles fueron las actuaciones de Muñoz ni la relación de ellas con el funcionamiento o ejercicio de una atribución propia de alguno de los órganos que integran la Función Electoral.

La jueza también afirmó que no tenía competencia para juzgar los hechos a los que Celorio hacía referencia.

Esta denuncia había sido rechazada por la Revolución Ciudadana (RC), liderada por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), y por otros tres movimientos que cobijaron la candidatura del alcalde de la capital a la reelección, ante la imposibilidad que tenía de hacerlo por el partido en el que milita, ya que fue suspendido en marzo por otro juez electoral a pedido de la Fiscalía.

Los cuatro movimientos señalaron el lunes que Muñoz ha sido supuestamente perseguido desde hace algún tiempo y acusaron al Gobierno del presidente Daniel Noboa de buscar "quitar de la papeleta" de las elecciones locales de noviembre a "contrincantes fuertes" como la autoridad municipal.

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La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, aseguró que Celorio supuestamente era del equipo de un exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cercano al Ejecutivo.

Además del caso de Muñoz, los partidos han denunciado una supuesta persecución en contra de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González, a quien se le negó la inscripción de su candidatura a la Prefectura de la provincia costera de Manabí.

La RC anunció que ya se apeló la decisión, que también puede impugnarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TCE antes de quedar en firme.

Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales del 29 de noviembre, en las que se escogerá a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos con sus respectivos suplentes y 457 concejales rurales y suplentes, entre otras autoridades.