Kast valora declaración de Argentina tras polémica por soberanía en Estrecho de Magallanes

"El canciller chileno fue muy claro, y agradecemos también las declaraciones del Gobierno argentino, reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es Chile", dijo Kast al ser abordado por la prensa en el Palacio de la Moneda (sede de Gobierno).

La Cancillería chilena reaccionó la noche del lunes notificando el envío de una nota de protesta a Argentina, luego de que el militar argentino se refirió en una entrevista a la necesidad de mantener presencia en esa zona austral por su carácter estratégico, que calificó como "llave bioceánica Atlántico Pacífico".

"La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984", expresó la Cancillería argentina en un comunicado, en el que añade que los acuerdos "rigen plenamente" y son considerados "definitivos" por Argentina.

La Cancillería argentina no mencionó las declaraciones de Valverde, ni la protesta anunciada por Santiago, pero subrayó la "relevancia estratégica" del extremo austral del continente para Argentina, especialmente en relación con el litigio de las Malvinas con Reino Unido y el carácter estratégico del Atlántico Sur y la Antártida.

Tras las respuestas diplomáticas de ambos países, el ministro del Interior chileno y vocero del Ejecutivo, Claudio Alvarado, afirmó que el tema estaba concluido en una entrevista a la radio chilena Bio Bio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Creo que en este episodio en particular, con la comunicación hoy día que ha emitido el gobierno argentino, el tema queda zanjado porque es total y absolutamente coincidente con lo que nosotros planteamos el día de ayer", indicó.

El Estrecho de Magallanes se encuentra íntegramente bajo soberanía chilena, de acuerdo con el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Chile y Argentina, invocados en su respuesta por el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna.

El último tratado, suscrito tras la crisis bilateral de 1978 y la mediación del Vaticano, reafirmó el marco territorial y buscó establecer garantías para evitar nuevas controversias entre ambos países.