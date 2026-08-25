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25 de agosto de 2026 a la - 12:50

Kenya Airways perdió 113,2 millones de euros en el primer semestre de 2026

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Nairobi, 25 ago (EFE).– Kenya Airways, una de las principales aerolíneas de África, registró en el primer semestre de 2026 una pérdida antes de impuestos de 15.920 millones de chelines kenianos (unos 113,2 millones de euros), un aumento del 30,8 % respecto a los 12.170 millones de chelines (86,4 millones de euros) perdidos en el mismo periodo del año anterior, informó este martes la compañía.

Por EFE

La aerolínea de bandera de Kenia achacó los resultados al encarecimiento del 66 % en el precio del combustible para aviación, impulsado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Esta escalada provocó un alza del 32 % en los costes totales de carburante y contribuyó a un incremento del 14 % en los gastos operativos generales.

Tras el cómputo de impuestos, la pérdida neta de la aerolínea ascendió a 16.100 millones de chelines kenianos (unos 114,3 millones de euros) en el primer semestre de 2026, lo que representa un deterioro del 32 % frente a los 12.200 millones de chelines (unos 86,6 millones de euros) registrados en el mismo semestre de 2025.

A la presión financiera del crudo se sumaron las interrupciones globales en las cadenas de suministro, que derivaron en escasez de repuestos críticos y demoras en el mantenimiento, reduciendo la disponibilidad operativa de la flota.

"Colectivamente, estos factores ejercieron una presión sostenida sobre los márgenes y la rentabilidad general de la red", señaló el presidente del consejo de administración de la aerolínea, Kiprono Kittony, citado por medios locales.

Pese a los números en rojo y la disminución de un 9 % en el número de pasajeros, Kenya Airways afirmó que registró una mejora de cuatro puntos porcentuales en su factor de ocupación por la mejor utilización de asientos disponibles.