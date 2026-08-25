Kenya Airways perdió 113,2 millones de euros en el primer semestre de 2026

La aerolínea de bandera de Kenia achacó los resultados al encarecimiento del 66 % en el precio del combustible para aviación, impulsado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Esta escalada provocó un alza del 32 % en los costes totales de carburante y contribuyó a un incremento del 14 % en los gastos operativos generales.

Tras el cómputo de impuestos, la pérdida neta de la aerolínea ascendió a 16.100 millones de chelines kenianos (unos 114,3 millones de euros) en el primer semestre de 2026, lo que representa un deterioro del 32 % frente a los 12.200 millones de chelines (unos 86,6 millones de euros) registrados en el mismo semestre de 2025.

A la presión financiera del crudo se sumaron las interrupciones globales en las cadenas de suministro, que derivaron en escasez de repuestos críticos y demoras en el mantenimiento, reduciendo la disponibilidad operativa de la flota.

"Colectivamente, estos factores ejercieron una presión sostenida sobre los márgenes y la rentabilidad general de la red", señaló el presidente del consejo de administración de la aerolínea, Kiprono Kittony, citado por medios locales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a los números en rojo y la disminución de un 9 % en el número de pasajeros, Kenya Airways afirmó que registró una mejora de cuatro puntos porcentuales en su factor de ocupación por la mejor utilización de asientos disponibles.