La Bolsa de Londres sube un 0,29 % y vuelve a rozar los 10.900 puntos

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', avanzó 31,84 puntos, hasta los 10.886,16; mientras que el secundario, o FTSE 250, -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, ganó por su lado un 0,56 %, hasta los 24.856,05.

Entre las compañías beneficiadas por el ímpetu comprador destaca por encima de todas Melrose Industries (10,43 %), la fabricante de equipos aeroespaciales que hoy cerró un acuerdo para compensar con 100 millones de dólares a 50.000 hogares en California afectados por una fuga de materiales químicos.

Junto a Melrose, también cerraron al alza la farmacéutica Astrazeneca (3,02 %) y la minorista de ropa Next (2,36 %).

En el capítulo de las perdedoras, cabe citar a la empresa de servicios financieros Standard Chartered (-2,51 %), la multinacional de bebidas alcohólicas Diageo (-2 %) y la compañía de 'catering' y restauración colectiva Compass (-1,69 %).

Al filo del cierre de la bolsa londinense, se conocieron los aranceles que Canadá ha impuesto a los productos estadounidenses de 10, 20 y hasta 50 %, en represalia por los que previamente impuso la administración de Donald Trump, un intercambio que augura una nueva escalada comercial entre los vecinos, con potencial impacto transatlántico.