La bolsa de México gana 0,79 % y acumula cinco sesiones al alza

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) avanzaron", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia de 0,79 %, hilando cinco sesiones de ganancias, lo que no ocurría desde el periodo entre el 11 y el 16 de junio pasado".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las ganancias de Industrias Peñoles (2,72 %), Alsea (2,49 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (2 %) y Quálitas Controladora (1,92 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con el movimiento positivo de este martes, el rendimiento del índice mexicano en lo que va de agosto es del -0,96 % y en lo que va del año acumula un avance del 3,09 %.

En la jornada el peso mexicano se apreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 16,94 unidades por billete verde, luego de apuntarse 16,96 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 136 millones de títulos por un importe de 11.658 millones de pesos (unos 688 millones de dólares).

De las 715 firmas que cotizaron en la jornada, 418 terminaron con sus precios al alza, 270 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 18,93 %; de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 9,91 %, y de la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B), con el 4,48 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de materiales para la construcción Orbia (ORBIA), con el -4,45 %; de la firma de componentes automotrices Nemak (NEMAK A), con el -2,9 %, y de la empresa de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el -2,56 %.