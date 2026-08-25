La Bolsa de Milán avanza un 0,34 % pendiente de las sanciones de EE.UU. a Irán

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,35 %, hasta los 55.340,99 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 279 millones de acciones por un valor de unos 2.326 millones de euros (unos 2.751 millones de dólares).

Anotaron los mejores resultados la siderúrgica Tenaris, que avanzó un 3,74 %, seguida de la fabricante de cables Prysmian (2,89 %); la cementera Buzzi (2,14 %); la empresa de telecomunicaciones Inwit (2,04 %) y el grupo de juegos de azar Lottomatica (1,90 %).

En contraste, lideró las pérdidas la marca de lujo Moncler, con una caída del 2,22 %, seguida de la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (-1,89 %); la marca de bebidas Campari (-1,21 %); la petrolera Eni (-1,15 %) y la multinacional del sector de la defensa Leonardo (-0,66 %).