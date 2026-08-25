La Bolsa española cae un 0,21 % con el crudo a la baja y el foco en las sanciones a Irán

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 42 puntos, ese 0,21 %, y cerró en los 20.056,6 enteros. En lo que va de año avanza el 15,88 % acumulado.

El selectivo arrancaba la jornada con ascensos y mantuvo una tendencia positiva durante buena parte de una sesión en la que llegó a tocar un máximo intradía por encima de la cota de las 20.200 unidades; sin embargo, perdía fuelle tras la apertura de Wall Street y se cambiaba al lado negativo con el que cotizó hasta el cierre.

El sector bancario se vio especialmente penalizado y BBVA perdió el 1,52 %, la mayor caída del IBEX 35; Bankinter cedió el 1,03 % como el tercer retroceso de la tabla; Banco Santander, el 0,96 %; Banco Sabadell, el 0,59 %; Caixabank y Unicaja, el 0,45 %.

El precio del petróleo experimenta una sesión de notables retrocesos y al cierre de los mercados en el Viejo Continente, el crudo brent, de referencia en Europa, cedía el 3,22 % y el barril se cotizaba en 89,2 dólares; mientras que el barril intermedio de Texas (WTI), referente en EE.UU., perdía el 3,05 % y se movía en 82,4 dólares.