La francesa Mistral firma un contrato millonario para desarrollar la IA en Arabia Saudí

El acuerdo, anunciado en el marco de la visita oficial a París del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, abarca tanto la infraestructura de IA, como el desarrollo de modelos avanzados y su aplicación en sectores regulados, según Mistral.

Uno de los objetivos es desarrollar modelos de última generación optimizados para el árabe, además de soluciones específicas en ciberseguridad y tecnologías de voz.

HUMAIN, creada en 2025 y presidida por el propio Mohamed bin Salman, es la compañía encargada de ejecutar la estrategia saudí de inteligencia artificial. Está vinculada al fondo soberano saudí Public Investment Fund (PIF), que gestiona más de 900.000 millones de dólares.

La empresa está construyendo una infraestructura de IA propia en el país y ya ha cerrado acuerdos con gigantes tecnológicos como Nvidia, AMD, xAI, Amazon y Qualcomm, según el diario económico francés Les Échos.

El proyecto se inscribe en la apuesta de Mistral por la llamada "IA soberana": sistemas en los que los datos, los modelos, la capacidad de cálculo y las operaciones permanecen bajo el control del cliente.

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Según la compañía francesa, la "IA soberana" resulta especialmente interesante en ámbitos como las finanzas, la industria, las telecomunicaciones, la ciberseguridad y las administraciones públicas, donde la seguridad y el control sobre los datos son especialmente sensibles.

Mistral ya lanzó en febrero de 2025 un modelo orientado a Asia y Oriente Medio, y ha desarrollado también Magistral Medium, con capacidades en árabe. Un terreno en el que, según Les Échos, compite con los grandes laboratorios estadounidenses y chinos, que han mejorado en los últimos meses el rendimiento de sus sistemas en árabe.

El acuerdo refuerza además el acercamiento de Mistral a las monarquías del Golfo. El fondo saudí Sanabil, dependiente del PIF, forma parte de su accionariado y la empresa francesa mantiene vínculos con el fondo emiratí G42 y con MGX, de Abu Dabi, con el que desarrolla en Francia un proyecto de centros de datos para inteligencia artificial.