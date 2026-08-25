La Justicia rusa excluye a más candidatos opositores del partido pacifista Yábloko

El tribunal de la región noroccidental de Pskov anuló el registro de Yábloko a petición del partido nacionalista Ródina (Patria), el mismo que ya logró el 10 de agosto la exclusión de la lista federal de la formación liberal.

El motivo aducido este martes por el juez fue un defecto de forma a la hora de presentar el correspondiente poder ante la comisión electoral.

El líder del partido, Nikolái Ribakov, tachó de "ridícula" la decisión, que vinculó con la agenda del partido a favor de un alto el fuego en Ucrania.

Las autoridades "temen que haya tantos deseosos de votar por una agenda de paz que no ayude ninguna falsificación ni recurso administrativo ni voto electrónico ni limpieza de la comunidad de observadores electorales", comentó.

En su canal de Telegram, Yábloko calificó el fallo de "ilegal, infundado y adoptado con el fin de eliminar con malas artes a los adversarios políticos".

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La pasada semana un tribunal de Pskov condenó a 11 años y un mes de cárcel al histórico dirigente de Yábloko en esa región, Lev Shlosberg, por criticar la conocida como 'operación militar especial' en Ucrania.

Yábloko recuerda que ésta es la cuarta región en la que la Justicia logra excluir a sus listas de candidatos, algo que también logró en Leningrado, Carelia y San Petersburgo.

De esta forma, el partido ha pasado de presentar 412 candidatos en junio a los poco más de 80 en más de la mitad de las regiones del país.

Esto reduce en gran medida sus opciones de acceder a la Duma o cámara de diputados (450 diputados), la mitad de cuyos integrantes son elegidos por listas de partidos y la otra mitad por circunscripciones electorales.

La Comisión Electoral Central registró la lista federal de Yábloko a finales de julio, pero después de que la intención de votos se disparara en menos de dos semanas, el Supremo revocó el registro por supuesta financiación extranjera y violación de los derechos de autor.

Los tribunales rusos también han logrado excluir a populares candidatos de otros partidos como los comunistas Nikolái Bondarenko y Mijaíl Matvéev.

Lo mismo ocurrió en 2024 cuando el liberal Boris Nadezhdin intentó desafiar al presidente ruso, Vladímir Putin, en las elecciones presidenciales abogando por el fin de la guerra en Ucrania.

Debido al hartazgo con la guerra, el bloqueo de internet y el déficit de combustible, entre otros motivos, las encuestas muestran desde hace meses una caída de la popularidad del líder ruso, que encabeza por primera vez desde 2007 la campaña electoral del partido del Kremlin, Rusia Unida.

El conocido periodista independiente Mijaíl Zigar, aseguró que fue Putin quien tomó personalmente la decisión de excluir a Yábloko, cuyo lema electoral 'Por la paz y libertad' contrasta con el de 'Todo por la victoria' del partido del Kremlin.