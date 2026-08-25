La sequía y los temporales amenazan con pérdidas de hasta el 50 % en el campo italiano

El informe dibuja un campo italiano "dividido": mientras en algunas zonas del norte las precipitaciones intensas han provocado inundaciones, arrastres de escombros y daños en viñedos y olivares, en amplias áreas del centro y sur persiste un grave déficit hídrico tras meses de altas temperaturas.

"En el espacio de pocos kilómetros se pasa de campos golpeados por precipitaciones violentas a terrenos que continúan teniendo sed", señala Coldiretti en un comunicado, en el que advierte de que las lluvias concentradas y repentinas no consiguen compensar meses de déficit hídrico y pueden convertirse, además, "en un factor de riesgo adicional".

En Liguria (noroeste), la última ola de mal tiempo en la zona del Levante ha provocado la caída de alrededor del 50 % de las aceitunas y daños en los viñedos, especialmente en las áreas afectadas por el granizo.

Por otro lado, en Lombardía (norte), las lluvias han mejorado algunos pastos de alta montaña, pero en áreas como Bérgamo han agravado los daños. La escasez de agua ha echado a perder el segundo corte de heno, ha afectado al arroz y ha provocado la pérdida de las siembras de segunda cosecha de soja.

El arroz, el maíz y la soja también están entre los cultivos más afectados.

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En Piamonte (norte), las precipitaciones llegaron demasiado tarde para salvar los cultivos de arroz y maíz, perdiéndose cosechas enteras, mientras que en Trentino (norte) el corte de heno cayó un 70 % y el estrés hídrico afecta al tamaño de las manzanas y las vides.

En Véneto (noreste), el calor y la sequía han puesto bajo presión cultivos como el maíz, que afronta problemas de fecundación y mazorcas con poco grano, así como la soja, el tomate, la remolacha y los forrajes.

"En los viñedos el estrés hídrico ha adelantado la vendimia, mientras que para la fruta la maduración precoz puede determinar problemas cualitativos y comerciales", se lee en el informe de Coldiretti.

La crisis se extiende al centro y sur del país.

En Molise (centro), la falta de agua amenaza los olivares de secano y deja pérdidas de entre el 40 % y el 60 % en el girasol.

Por otro lado, en Calabria (sur), la sequía afecta a los olivares y los cultivos de cítricos, con pérdidas en la producción de bergamota que podrían superar el 60 %.

Ante este escenario, Coldiretti reclama una gestión más eficaz del agua y acelerar la construcción de infraestructuras capaces de almacenarla durante los periodos de mayor disponibilidad para garantizar su uso en los momentos de necesidad.

La organización considera esta actuación una "prioridad estratégica" para proteger las producciones agrícolas y ganaderas y garantizar la soberanía alimentaria de Italia.