La UE avala las críticas de la OSCE a las elecciones legislativas en Kazajistán

"La UE toma nota de las conclusiones preliminares de la OSCE, que subrayan que las elecciones se celebraron en condiciones de pluralismo político y mediático limitado", y que informó de "irregularidades procedimentales durante la jornada electoral, entre ellas en el recuento de votos", señaló el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.

Pese a ello, Bruselas reconoció los "esfuerzos" de las autoridades kazajas para organizar los comicios "de manera ordenada y bien preparada" y celebró la participación de partidos y ciudadanos, sin pronunciarse sobre la legitimidad del resultado.

Los comicios se celebraron tras "una reforma política de calado" en Kazajistán, con la adopción en marzo de una nueva Constitución por referendo y la introducción de un Parlamento unicameral, el Kurultai.

La UE animó a Kazajistán a "proseguir su labor de reformas democráticas" y reafirmó su compromiso de apoyo en materia de derechos humanos, Estado de derecho y gobernanza, al tiempo que expresó su disposición a "seguir reforzando" la asociación estratégica con el país centroasiático.

Según los primeros datos oficiales, el partido gubernamental kazajo Adilet logró la mayoría parlamentaria con el 71,17 % de los votos en las elecciones al nuevo Parlamento.

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Los jefes de la misión de la OSCE en Astaná señalaron el lunes que los electores se toparon con falta de alternativas, ya que todos los partidos que concurrieron a las elecciones apoyan las políticas del presidente, Kasim-Yomart Tokáyev, en el poder desde 2019.