Las cuentas del Centro Kennedy de Washington se hundieron tras añadir el nombre de Trump

La venta de entradas y la recaudación de fondos se desplomaron, pese a que los responsables del centro insistían en el buen estado de las finanzas del centro cultural, de acuerdo con la exclusiva del medio estadounidense.

El control del Centro Kennedy se ha convertido en uno de los principales objetivos de Trump desde que llegó a la Casa Blanca por segunda vez en enero de 2025.

Desde entonces, la venta de entradas ya había disminuido pero fue después de que la junta directiva del centro, encabezada por el propio mandatario, votara en diciembre a favor de cambiar el nombre del centro en su honor y colocar su nombre en la fachada del edificio.

Incluso tras recortar gastos, los responsables del centro proyectaron que los ingresos propios de este ejercicio fiscal no alcanzarían el objetivo presupuestario en un 70 % y que los ingresos por donaciones se quedarían un 25 % por debajo de lo previsto, según los documentos a los que ha tenido acceso TWP.

Y añaden que el centro quedaría con un déficit de 23 millones de dólares.

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El daño económico al principal centro cultural de Washington se suma a la batalla judicial que ha protagonizado a lo largo de los últimos meses.

La decisión de añadir el nombre de Trump al Centro Kennedy fue anulada por un juez federal el pasado 29 de mayo en un fallo que apuntaba a la ilegalidad de la medida.

El juez consideró que fue el Congreso de Estados Unidos quien eligió el nombre de la institución cultural y, por tanto, es el único con competencia legal para cambiarlo.

"El Congreso le dio al Kennedy Center su nombre, y solo el Congreso puede cambiarlo", escribió el juez en una resolución que se ejecutó el pasado mes de junio.