Localizan con vida a reportero mexicano reportado como desaparecido tras un ataque armado

Fuentes policiales confirmaron a EFE la localización del reportero de la página digital El Noreste y colaborador de Radio Fórmula, sin embargo no hubo detalles de cómo fue ubicado ni dónde.

El comunicador había sido reportado como desaparecido ayer en la noche en el municipio de Poza Rica, cuando, junto con el colega de nota roja Raymundo Perdomo, del periódico Vanguardia, fueron atacados por un grupo armado.

Según la denuncia, los reporteros fueron interceptados por sujetos que les dispararon con armas de fuego a bordo de motocicletas en una calle de la colonia Cazones.

El reportero Perdomo logró huir de la zona del ataque; sin embargo, desde entonces el comunicador Martínez no había sido localizado.

Durante el presente año, se han registrado tres asesinatos de periodistas en Veracruz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En enero fue asesinado a tiros el también reportero de nota roja Carlos Castro, un hecho ocurrido en el mismo municipio de Poza Rica, una zona petrolera y con altos niveles de inseguridad.

Igualmente, el 11 de junio, el periodista veracruzano Luis Ángel López fue asesinado en la misma localidad.

Adicionalmente, la reportera Roxana Ramírez fue secuestrada el 2 de junio en el sur de Veracruz y sus restos hallados un mes después.

Históricamente, Veracruz es un estado considerado por organizaciones no gubernamentales como una de las regiones más peligrosas de México y del mundo para ejercer el periodismo.